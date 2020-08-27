Петербургская станция Юго-Западная выходит на финальный этап перед запуском
На Юго-Западной завершают монтаж оборудования и готовят платформу к открытию.
В Санкт-Петербурге на станции метро "Юго-Западная" Красносельско-Калининской линии начался завершающий этап подготовки к открытию для пассажиров. По данным телеграм-канала "Подземник", на объекте устанавливают скамейки для ожидания поездов и монтируют навигационные указатели, предназначенные для быстрого ориентирования на станции. Отмечается, что рабочие продолжают уборку строительной пыли, формируя готовое пространство для будущего запуска станции. В сообщении уточняется, что на платформе смонтированы световые карнизы и арки. Представители канала сообщили, что "постоянное освещение наполнило станцию светом, создав комфортные условия для пребывания пассажиров". Станция "Юго-Западная" продолжает приобретать завершённый вид. Подготовительные работы направлены на то, чтобы обеспечить возможность принимать первых пассажиров после официального запуска Ранее на станции метро "Новочеркасская" внепланово остановился эскалатор. Фото: Telegram / "Подземник"
