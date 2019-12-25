На станции метро "Новочеркасская" внепланово остановился эскалатор

Станция функционирует в штатном режиме, эскалаторы работают исправно.

В понедельник, 24 ноября, в Петербурге на станции оранжевой ветки метрополитена "Новочеркасская" произошло незапланированное отключение эскалатора. Согласно информации, опубликованной пресс-службой городской подземки, в результате инцидента станция временно прекратила приём входящих пассажиров.

Спустя непродолжительное время проблема была устранена, и движение восстановлено.

Ранее мы сообщили о том, что на новой станции Путиловская в Петербурге появились первые турникеты. Недавно на объекте смонтировали дополнительные светильники. На финальную стадию вышли фасадные работы; подрядчики завершают облицовку здания панелями из фибробетона. Согласно плану, строительство станции Красносельско-Калининской линии намерены завершить до конца 2025 года.

Фото: Piter.TV