Вестибюль "Горьковской" закроют для пассажиров 3 и 4 мая

Это связано с работами в уровне платформы перед эскалатором с демонтажом плиты перекрытия.

Вестибюль станции метро "Горьковская" в Петербурге закроют для входа и выхода пассажиров 3 и 4 мая. Это связано с работами в уровне платформы перед эскалатором с демонтажом плиты перекрытия, сообщили в городском комитете по транспорту.

Кроме того, капитальный ремонт эскалатора продлили до 7 мая. Вестибюль будет закрыт на вход по будням с 08:10 до 09:50, ограничен – с 17:00 до 19:00. Возможна корректировка указанного интервала времени с учетом фактического пассажиропотока.

От "Горьковской" получится доехать до других ближайших станций: до "Петроградской" – на автобусах №№46, 76, до "Площади Ленина" – на автобусе №28 или трамвае №6. До "Спортивной" ходят трамваи №№6, 40 и автобус №230, до "Чкаловской" – автобус №14, а до "Выборгской" – автобусы №№14, 230.

Ранее мы рассказывали о том, что на "Петроградской" с 25 апреля меняется график работы вестибюля.

Фото: Piter.TV; пресс-служба комитета по транспорту Петербурга