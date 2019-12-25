На "Горьковской" стартовал капремонт пассажирских зон

Работы продлятся до 31 июля следующего года.

На станции петербургского метрополитена "Горьковская" начался капитальный ремонт пассажирских зон. Работы продлятся до 31 июля следующего года, пишет 7 сентября телеканал "Санкт-Петербург".

При этом отмечается, что ремонт никак не повлияет на режим работы "Горьковской": вестибюль на вход и выход будет доступен в обычном режиме. Последний раз ремонт на данной станции проходил в прошлом году, и тогда обновили эскалатор.

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице на станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии начали тестировать автоматизированное движение на базе поезда "Балтиец". Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Пока вагоновожатый находится в кабине и контролирует работу автоматики.

Фото: Piter.TV