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На "Горьковской" стартовал капремонт пассажирских зон
7 сентября, 17:20
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На "Горьковской" стартовал капремонт пассажирских зон

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Работы продлятся до 31 июля следующего года.

На станции петербургского метрополитена "Горьковская" начался капитальный ремонт пассажирских зон. Работы продлятся до 31 июля следующего года, пишет 7 сентября телеканал "Санкт-Петербург"

При этом отмечается, что ремонт никак не повлияет на режим работы "Горьковской": вестибюль на вход и выход будет доступен в обычном режиме. Последний раз ремонт на данной станции проходил в прошлом году, и тогда обновили эскалатор. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Северной столице на станции "Путиловская" Красносельско-Калининской линии начали тестировать автоматизированное движение на базе поезда "Балтиец". Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Пока вагоновожатый находится в кабине и контролирует работу автоматики. 

Фото: Piter.TV 

Теги: горьковская, метро
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Картина дня,

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