На Красносельско-Калининской линии метро стартовал тест беспилотных поездов

Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста.

В Петербурге на станции метрополитена "Путиловская" Красносельско-Калининской линии начали тестировать автоматизированное движение на базе поезда "Балтиец". Об этом сообщили 2 сентября в Смольном.

Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной – переключает управление между кабинами в голове и в хвосте, чтобы начать путь в обратном направлении. А вагоновожатый находится в кабине и контролирует работу автоматики.

Кроме того, тестируется система реагирования на препятствия. Пока она только информирует машиниста, но такие решения – основа для будущего перехода к беспилотному движению.

Ранее мы рассказывали о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец".

Фото: пресс-служба Смольного