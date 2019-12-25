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На Красносельско-Калининской линии метро стартовал тест беспилотных поездов
Сегодня, 12:21
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На Красносельско-Калининской линии метро стартовал тест беспилотных поездов

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Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста.

В Петербурге на станции метрополитена "Путиловская" Красносельско-Калининской линии начали тестировать автоматизированное движение на базе поезда "Балтиец". Об этом сообщили 2 сентября в Смольном. 

Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной – переключает управление между кабинами в голове и в хвосте, чтобы начать путь в обратном направлении. А вагоновожатый находится в кабине и контролирует работу автоматики. 

Кроме того, тестируется система реагирования на препятствия. Пока она только информирует машиниста, но такие решения – основа для будущего перехода к беспилотному движению. 

Ранее мы рассказывали о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец". 

Фото: пресс-служба Смольного 

Теги: метро, технологии
Категории: Новости СПб, Картина дня, Лента новостей,

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