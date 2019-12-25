На Красносельско-Калининской линии метро стартовал тест беспилотных поездов

В Петербурге на станции метрополитена "Путиловская" Красносельско-Калининской линии начали тестировать автоматизированное движение на базе поезда "Балтиец". Об этом сообщили 2 сентября в Смольном.
Технология обеспечивает возможность выполнения основных операций без участия машиниста. Состав отправляется со станции, следует по перегону, останавливается, открывает двери и производит оборот на конечной – переключает управление между кабинами в голове и в хвосте, чтобы начать путь в обратном направлении. А вагоновожатый находится в кабине и контролирует работу автоматики.
Кроме того, тестируется система реагирования на препятствия. Пока она только информирует машиниста, но такие решения – основа для будущего перехода к беспилотному движению.
Ранее мы рассказывали о том, что на линию в петербургском метро вышел юбилейный вагон "Балтиец".
Фото: пресс-служба Смольного
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