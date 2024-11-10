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В связи с открытием "Удельной" на прежние маршруты возвращаются четыре автобуса
Сегодня, 10:55
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В связи с открытием "Удельной" на прежние маршруты возвращаются четыре автобуса

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Речь идет об автобусах №№38, 45, 85, 222.

В связи с открытием станции метро "Удельная" в Петербурге с 26 апреля восстанавливаются трассы автобусных маршрутов №№38, 45, 85, 222. Об этом сообщили в городском комитете по транспорту. 

Транспорт на маршруте №38 будет следовать от автобусной станции "Репищева улица" до АО "ОДК – Климов". Автобусы с №45 возвращаются на круговой маршрут без заезда на станцию "Пионерская", с №85 – на маршрут "Автобусная станция "улица Шаврова – станция метро "Озерки", а с №222 – на маршрут "станция метро "Ладожская" – станция метро "Удельная". 

Просим учитывать данную информацию при планировании маршрута.

Пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Напомним, на "Удельной" с июня 2024 года строители полностью обновили наземный вестибюль, отремонтировали несущие конструкции, заменили облицовку стен и выполнили гидроизоляцию. 

Фото: пресс-служба комитета по транспорту Петербурга 

Теги: автобусные маршруты, удельная
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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