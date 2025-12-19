Задержан житель Шушар, разбивший дверь на "Удельной"

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм).

Полиция на метрополитене задержала мужчину из Шушар, который разбил стекло на станции "Удельная". Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 214 УК РФ (вандализм), рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Правоохранителям Выборгского района еще 26 декабря 2025 года поступила информация о погроме в "подземке". Злоумышленник разбил входную дверь. По подозрению в совершении преступления 21 января поймали 25-летнего рецидивиста. Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее на Piter.TV: полиция задержала подростка за разгром остановки у парка в Калининском районе. Юноша вступил в конфликт с женщиной, в результате которого повредил стеклянную поверхность павильона ударами рук и ног.

Фото: Piter.TV