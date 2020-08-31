Станция метро "Удельная" досрочно откроется утром 25 апреля

Открытие намечено на 05:30.

Александр Беглов принял решение досрочно открыть станцию "Удельная" после временного закрытия на капитальный ремонт. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Глава Северной столицы осмотрел наземный и подземный вестибюли станции и дал поручение открыть станцию метро досрочно. Она примет пассажиров уже завтра, в 05:30.

Город продолжает не только строить новые станции метро, но и реконструировать существующие. Этого не делалось по 40-50 лет. На все реконструируемые станции мы устанавливаем самое современное оборудование. На первом месте для нас – вопросы безопасности. Вместе с депутатами Законодательного Собрания мы лично проверяем, насколько вводимые объекты безопасны для пассажиров, насколько хорошо выполнены работы. "Удельная" – важная станция для горожан, многие приезжают сюда для пересадки на электричку. Мы постарались открыть станцию к началу дачного сезона - раньше запланированного срока. Все сделано так, чтобы она стала удобнее, безопаснее и прослужила еще долгие годы. Александр Беглов, губернатор Санкт-Петербурга

Напомним, что работы по капремонту "Удельной" начались в июне прошлого года. С того времени строители полностью обновили наземный вестибюль. Специалисты отремонтировали несущие конструкции, заменили облицовку стен, а также выполнили гидроизоляцию.

Фасаду вернули исторический вид с акцентом на керамическую плитку зеленого цвета. Были обновлены все инженерные сети и противопожарная система, прошли капитальный ремонт эскалаторы. Администрация Санкт-Петербурга

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Фото: Piter.TV