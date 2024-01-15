Жители Большого проспекта борются с незаконной установкой ресторанного оборудования на доме

Их не устраивает, что вытяжка будет соседствовать с окнами жильцов и портить историческое здание.

Жители дома №70 по Большому проспекту в Петроградском районе пытаются помешать установке ресторанного оборудования во дворе жилого здания 1912-го года постройки, – передают в издании 78.ru.

По информации журналистов, между местными и рестораном завязалась серьезная борьба. Дело чуть не дошло до драки, когда жители дома узнали, что их окна будут соседствовать с вытяжкой. Сегодня на адрес приехали рабочие, которые начали устанавливать оборудование. Для разбирательств вызывали полицию, написали заявление в прокуратуру и СК.

Официального разрешения, как пишут в издании, у ресторана нет, к тому же дом включен в реестр объектов, представляющих культурную и историческую ценность.

Ресторан пытается смонтировать вытяжку, в которой недавно был пожар, не согласовав ни с собственниками, ни с управляющей компанией. Наняв непонятную организацию, которая сейчас воспрепятствует УК доступу к общедомовому имуществу. Александр Мухтаров, генеральный директор ООО ЖКС 1 Петроградского района

Ранее мы сообщали, что суд огласил приговор мужчине, который скинул чужого пса с пятого этажа дома на Наличной улице.

Видео: 78.ru