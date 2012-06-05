Суд взыскал с ЖКС полмиллиона за разбитый снегом Porsche

С учетом штрафов и экспертизы сумма выплат превысила 700 тысяч рублей.

Петроградский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск владельца элитного автомобиля к управляющей компании. Давид Мюллер-Мееркатц требовал возмещения ущерба от ООО "Жилкомсервис №2 Петроградского района" после того, как его иномарка пострадала от падения снега с крыши.

В ходе заседания установлено, что истцу принадлежит Porsche 911 Carrera 4S. 20 декабря 2024 года машина была припаркована у дома 22 по улице Пионерской. Именно с крыши этого здания, находящегося в управлении ответчика, сошла наледь, повредившая автомобиль. Владелец настаивал на взыскании почти 234 тысяч рублей на ремонт, а также дополнительных расходов на услуги дилерского центра и компенсацию морального вреда.

Представители Жилкомсервиса не признали претензии, заявив о недоказанности вины компании. Однако суд опирался на материалы проверки полиции, где зафиксирован факт падения снега и характерные повреждения машины. Для определения точной суммы ущерба была проведена экспертиза, которая показала, что восстановление без учета износа обойдется в 283 700 рублей, а утрата товарной стоимости составила 443 100 рублей.

Судья счел требования обоснованными и взыскал с коммунальщиков полную сумму утраты товарной стоимости, убытки за услуги автоцентра, а также компенсацию морального вреда, снизив ее до 10 тысяч рублей. Кроме того, ответчика обязали выплатить штраф в размере 226 550 рублей и покрыть часть судебных издержек истца. Общая сумма взыскания с учетом госпошлины в доход города превысила 760 тысяч рублей. Представители Жилкомсервиса уже подали апелляционную жалобу на это решение.

Фото: Piter.TV