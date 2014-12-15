Сотрудникам ЖКС Фрунзенского района предъявили обвинение в хищении 630 тыс. рублей

Деньги предназначались для ремонта лестничных площадок жилого дома на улице Турку.

Петербургское следствие предъявило обвинение сотрудникам ЖКС Фрунзенского района, под чьей ответственностью находится жилой дом по улице Турку. В СК полагают, что они методом махинации присвоили себе деньги, предназначенные для ремонта лестниц. Об этом рассказали в пресс-службе ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

Согласно версии следователей, не позднее ноября 2023 года сотрудники ООО "ЖКС 1 Фрунзенского района Санкт-Петербурга" вступили в сговор с подрядчиком для хищения денежных средств, выделенных на ремонт лестничных клеток в доме по улице Турку. Работники ЖКС заключили с индивидуальным предпринимателем контракт на сумму 980 тыс. рублей. Однако на дело из них было пущено лишь 350 тыс. рублей. Похищенными средствами участники махинации распорядились по собственному усмотрению.

Следователем предъявлено обвинение пяти фигурантам, решается вопрос об избрании им меры пресечения. ГСУ СК России по Санкт-Петербургу

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Видео: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу