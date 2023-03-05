Похитителя 16-летней с Песочной набережной отправили в СИЗО

Вместе с подельником мужчина пытал знакомую девушку и заставил ее употребить наркотики.

Суд Петроградского района Северной столицы избрал меру пресечения мужчине, который подозревается в лишении свободы знакомой ему несовершеннолетней девушке и склонении ее к употреблению наркотических веществ. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Как установили в следствии, инцидент имел место 21 января в квартире дома №16 по Песочной набережной. Обвиняемый, заручившись поддержкой своего знакомого, обманным предлогом заманил девушку 2008 года рождения в дом, где насильно удерживал ее и пытал, чтобы "наказать".

Далее мужчины силой заставили потерпевшую проглотить "марку", содержащую неустановленное наркотическое средство неустановленное наркотическое средство (d-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25), включенное в Список наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых запрещен в РФ.

Пострадавшая, напомним, получила в результате происшествия черепно-мозговую травму, множественные ушибы лица и резаные раны кисти.

Уголовное дело было возбуждено 24.01.2025. С 22.01.2025 по 11.03.2025 Фигурант находился на стационарном лечении. Просил избрать меру пресечения в виде домашнего ареста. Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В суде постановили отправить мужчину в СИЗО до 24 апреля 2025 года.

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Фото: Piter.TV