Сотрудники ГИБДД задержали водителя, который выехал на "встречку" на Песочной набережной

Нарушителем оказался 26-летний местный житель.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти продолжают привлекать к ответственности нарушителей ПДД. Об этом рассказали в МВД России.

На Песочной набережной 23 мая водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, проигнорировав двойную сплошную линию разметки. Нарушителем оказался 26-летний местный житель, его задержали.

А еще полиция установила, что на автомобиле мужчины установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Составлены административные материалы по ч. 4 ст. 12.15, ч. 3 ст. 12.5 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что двойная сплошная не помешала жителю Петербурга выполнить обгон на авто. Водителя привлекли к ответственности по той же статье.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти