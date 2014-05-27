Петербуржцы готовы нарушать скоростной режим по ситуации

Более 90% автомобилистов в России считают допустимым превышение скорости.

Большинство петербуржцев спокойно относятся к небольшому превышению скорости, но жестко осуждают проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от ремня безопасности. Такие данные получены по итогам опроса 11 тысяч водителей, проведенного ООО "Магистраль северной столицы" и АО "ЗСД".

Участникам исследования предложили оценить допустимость наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения, которые чаще всего фиксируются на Западном скоростном диаметре и на подъездах к нему. Наиболее социально приемлемым нарушением респонденты назвали превышение скорости. Почти 95 процентов опрошенных считают допустимым незначительное превышение установленного лимита: 37 процентов — без каких-либо условий, еще 58 процентов — в зависимости от ситуации. Лишь 5 процентов участников назвали такое поведение недопустимым. Многие водители объясняют свою позицию скоростью общего потока, свободной дорогой и техническими возможностями современных автомобилей.

К условно допустимым нарушениям водители также отнесли неправильную парковку. Около 65 процентов респондентов признались, что идут на это из-за необходимости. Использование мобильного телефона за рулем без системы hands-free оценивается строже, однако почти половина участников допускает его в исключительных случаях.

Фото: Piter.TV