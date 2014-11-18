Водитель подал иск к полиции из-за поста с его извинениями в Петербурге

Управлявший автомобилем выехал на встречную полосу движения и пешеходный переход.

Водитель направил иски в Петроградский и Смольнинский районные суды Петербурга, требуя 5 млн рублей компенсации морального вреда с полиции и СМИ за рассказ о том, как он нарушает ПДД. Об этом 22 октября рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева.

Местный житель сообщил, что 23 мая его остановил инспектор. Управлявший автомобилем выехал на встречную полосу движения и пешеходный переход. При составлении протокола мужчина извинился на камеру за нарушение ПДД. Через некоторое время водитель увидел себя в интернете, и это ему не понравилось.

Суды отказали петербуржцу в принятии заявлений к производству.

Видео: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро