Сегодня, 21:42
Водитель подал иск к полиции из-за поста с его извинениями в Петербурге

Управлявший автомобилем выехал на встречную полосу движения и пешеходный переход.

Водитель направил иски в Петроградский и Смольнинский районные суды Петербурга, требуя 5 млн рублей компенсации морального вреда с полиции и СМИ за рассказ о том, как он нарушает ПДД. Об этом 22 октября рассказала руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева. 

Местный житель сообщил, что 23 мая его остановил инспектор. Управлявший автомобилем выехал на встречную полосу движения и пешеходный переход. При составлении протокола мужчина извинился на камеру за нарушение ПДД. Через некоторое время водитель увидел себя в интернете, и это ему не понравилось. 

Суды отказали петербуржцу в принятии заявлений к производству. 

Ранее на Piter.TV: курьер, пытавшийся скрыться от наряда ГАИ, был задержан на территории Эрмитажа. 

Видео: Telegram / ЛЕБЕДИНОЕ озеро 

