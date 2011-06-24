Двойная сплошная не помешала жителю Петербурга выполнить обгон на авто

Госавтоинспекция не оставила без внимания это правонарушение.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водителя, который обогнал автомобили с нарушением ПДД. Об этом рассказали в МВД России 26 мая.

В интернете появлялось видео, где машина совершила обгон через двойную сплошную линию разметки. Госавтоинспекция не оставила без внимания это правонарушение. На следующий день 34-летнего мужчину поймали и привлекли к ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что к ответственности привлечен водитель, устроивший езду по обочине на Ропшинском шоссе. Нетерпеливым владельцем автомобиля оказался 32-летний житель области. В отношении него составили протокол по той же статье.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти