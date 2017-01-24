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К ответственности привлечен водитель, устроивший езду по обочине на Ропшинском шоссе

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Нетерпеливым владельцем автомобиля оказался 32-летний житель области.

Для торопливого водителя езда по обочине обернулась задержанием. Об этом рассказали в Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти. 

В ходе мониторинга интернета сотрудники полиции обнаружили видео, на котором водитель решил не стоять в пробке на Ропшинском шоссе и решил объехать ее по обочине, совершив выезд на встречную полосу. Нетерпеливым владельцем авто оказался 32-летний житель области. 

Водитель привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения). 

Ранее мы сообщили о том, что в Волхове задержана водительница, которая выехала на "встречку" ради обгона двух авто. Женщина привлечена к ответственности по той же статье. 

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти

Теги: нарушение пдд, ропшинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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