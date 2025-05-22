В Волхове задержана водительница, которая выехала на "встречку" ради обгона двух авто

Женщина привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водительницу за движение по полосе, предназначенной для встречного движения. Об этом сообщили в МВД России 22 мая.

Накануне в ходе мониторинга интернета дорожные полицейские выявили нарушение ПДД – обгон через сплошную линию разметки. Управлявшая машиной обогнала два попутных автомобиля, что зафиксировал видеорегистратор одного из транспортных средств.

Сегодня в Волхове поймали 36-летнюю жительницу региона. Она привлечена к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что на Мурманском шоссе водитель службы доставки серьезно нарушил ПДД.

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти