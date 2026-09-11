Пьяного лихача на Skoda в Гатчине ловили со стрельбой

Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться.

Инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания лихача на автомобиле Skoda Octavia в Гатчине. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Водитель иномарки проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться. Затем началась погоня, к которой подключились дополнительные экипажи ГИБДД. Нарушитель выехал на трассу "Гатчина — Ополье", создав там прямую угрозу жизни и здоровью других участников движения. На 6-м километре автодороги правоохранители открыли огонь по колесам.

За рулем находился 38-летний мужчина в нетрезвом виде. Ранее он уже привлекался по ст. 19.3 КоАП РФ и ч. 2 ст. 20.25 КоАП РФ. В настоящее время в отношении задержанного проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что петербуржца будут судить за повторное управление авто в состоянии опьянения.

Видео: пресс-служба МВД России