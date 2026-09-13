В Гатчинском районе спасатели вывели из леса женщину с травмой ноги

Спасатели нашли пострадавшую женщину в лесу под Гатчиной.

Женщину с травмой ноги эвакуировали из лесного массива в районе деревни Старое Поддубье Гатчинского района 13 сентября. Сообщение о пострадавшей поступило в Аварийно-спасательную службу Ленинградской области. На место направились специалисты поисково-спасательного отряда Тосно.

Спасатели обнаружили женщину в лесу и оказали ей необходимую первую помощь. После этого пострадавшую эвакуировали из лесного массива. Работы проводили специалисты поисково-спасательного отряда города Тосно.

После эвакуации женщину передали сотрудникам скорой медицинской помощи для дальнейшего оказания необходимой помощи. Обстоятельства получения травмы ноги и ее состояние после передачи медикам в сообщении Аварийно-спасательной службы Ленобласти не уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что стали известны подробности ДТП с лазурным автобусом на Дворцовом проспекте в Ломоносове. Предварительно, пострадавших нет.

Видео: Аварийно-спасательной службы Ленобласти