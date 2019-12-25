Психолог объяснила популярность услуги "няня для мужчин" в России

Мужчины не часто идут в терапию, выбирая альтернативу в виде алкоголя или замыкаются в себе.

В Москве набирает популярность услуга "няня для взрослого мужчины", при которой клиент за 20 тысяч рублей получает объятия, чай, плед и слова поддержки — без интимной составляющей. О причинах этого феномена журналистам телеканала "360.ru" рассказала клинический психолог, детский нейропсихолог и педагог Кира Макарова. Эксперт заметила, что в современном обществе тяга к подобной услуге говорит о той обстановке, которая окружала людей в их детстве. Речь идет о том, что теплота и безусловная любовь, которые человек получал в раннем возрасте, хранятся в нем всегда. Она являются частью его благополучия и безопасности. Однако иногда мужчины вместо терапии со специалистом выбирают употребление алкоголя или просто замыкаются в себе. Когда появляется альтернативный вариант решения проблемы, то они обращаются к нему.

Скорее всего, это связано с тем, что сегодня мужчины, собственно, как и все, испытывают жесточайший стресс и депрессивное состояние. Но вся проблема в том, что к психотерапевтам мужчины обращаются редко. По статистике, в 10 раз меньше, чем женщины. Поэтому я думаю, что эти условия, в которых сегодня оказались люди, к сожалению, говорят нам о том, что мужчины хотят преодолеть это состояние и хотя бы таким способом они решают этот вопрос. Кира Макарова, психолог

Кира Макарова добавила, что депрессивное и стрессовое состояние у пациентов достаточно неплохо сейчас лечится в психотерапевтической работе. Однако мужчины в России крайне редко прибегают к такой помощи.

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Фото: Piter.tv