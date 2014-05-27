Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует присутствовать на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в 2026 году, несмотря на угрозы мэра американского города Зохрана Мамдани исполнить ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест чиновника из еврейского государства. Ранее Мамдани в публичном пространстве упомянул о том, что в настоящее время изучает возможность задержания премьер-министра Израиля в случае его официального рабочего визита. Иностранец сослался на ордер Международного уголовного суда. Позднее чиновник признал, что администрация города Нью-Йорка не имеет должностных полномочий исполнить этот ордер. Затем эксперт призвал сделать это федеральные власти США. В эфире местного телеканала Fox News. израильский премьер-министр отреагировал на эти слова.

Нет, я не беспокоюсь, и, конечно же, я намерен приехать. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Премьер-министр Израиля уточнил, что с момента вступления в должность практически каждый год принимал участие в сессии Генеральной Ассамблеи Всемирной организации. Глава правительства еврейского государства пояснил, что единственной причиной, которая может помешать его поездке в Нью-Йорк, остается возможное ухудшение ситуации в сфере безопасности в Израиле. Однако пока что подобных опасений у него нет.

Нетаньяху рассказал о вспышке гнева у Грэма* в ходе последнего разговора с ним.

Грэм* (внесен России в список террористов и экстремистов)

Фото: YouTube / Fox News