Постпред США заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО

В США следят за военными расходами каждого международного союзника по Североатлантическому военному альянсу. Соответствующее заявление от 16 июля сделал американский постоянный представитель при НАТО в интервью для местного телеканала Fox News Мэттью Уитакер. Иностранный дипломат из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе указал СМИ
Я знаю конкретно, каково положение каждого союзника ... Я звоню и совершаю визиты в зависимости от того, кто из союзников начинает отставать.
Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО
Ранее политический лидер из Белого дома неоднократно критиковал европейских партнеров за низкий вклад в обороноспособность блока и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от уровня национального ВВП.
Уитакер: США не видят доказательств поддержки Ирана Россией.
Фото: YouTube / FOX News
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