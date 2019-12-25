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Постпред США заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО
Сегодня, 15:05
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Постпред США заявил, что следит за военными расходами всех членов НАТО

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Мэттью Уитакер объяснил, в че заключается его работа в рамках НАТО.

В США следят за военными расходами каждого международного союзника по Североатлантическому военному альянсу. Соответствующее заявление от 16 июля сделал американский постоянный представитель при НАТО в интервью для местного телеканала Fox News Мэттью Уитакер. Иностранный дипломат из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе указал СМИ 

Я знаю конкретно, каково положение каждого союзника ... Я звоню и совершаю визиты в зависимости от того, кто из союзников начинает отставать.

Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Ранее политический лидер из Белого дома неоднократно критиковал европейских партнеров за низкий вклад в обороноспособность блока и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до пяти процентов от уровня национального ВВП.

Уитакер: США не видят доказательств поддержки Ирана Россией.

Фото: YouTube / FOX News

Теги: fox news, мэттью уитакер, нато
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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