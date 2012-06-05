Уитакер: США не видят доказательств поддержки Ирана Россией

В США считают, что Россия не передает разведывательные данные Ирану.

В Белом доме сообщили об отсутствии доказательств того, что Россия оказывает Ирану поддержку в связи с вооруженным ближневосточным конфликтом. Соответствующее заявление от 12 марта сделал американский постоянный представитель при НАТО в интервью для местного телеканала Fox Business Мэттью Уитакер. Иностранный дипломат из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе указал СМИ на слова Стивена Уиткоффа для CNBC о том, что Москва уведомила США что не предоставляет Тегерану разведывательную информацию.

Нет никаких свидетельств, о которых мы бы могли заявить публично, того, что Россия причастна к действиям Ирана. Кроме того, Стивен Уиткофф сказал, что Россия сообщила ему, что не делает этого. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Фото: YouTube / Fox News Clips