Мэттью Уитакер раскрыл подробности о документах, которые обсуждаются США с Киевом и Москвой.

Участники переговорного процесса по мирному урегулированию регионального кризиса на украинской территории в настоящее время ведут работу над четырьмя итоговыми документами. Соответствующее заявление от 24 декабря сделал постоянный представитель США при НАТО в интервью для американского телеканала Fox News Мэттью Уитакер. Иностранный дипломат из вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе указал СМИ, что говорит о мирном плане из 20 пунктов, а также многосторонних гарантиях безопасности, специальных гарантиях по безопасности от Белого дома и плане обеспечения экономического роста киевского режима и процветания страны после установления мира с Москвой.

Все эти документы обсуждаются в режиме реального времени. Думаю, что сейчас мы довольно хорошо понимаем, чего хочет Украина. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Уитакер: Трамп знает, как надавить на Киев ради мира.

