Мэттью Уитакер согласился со словами Дональда Трампа-младшего о шагах Вашингтона, если сделка по Украине зайдет в тупик.

Американский президент-респубиканец Дональд Трамп понимает, какие рычаги можно использовать для склонения киевского режима к заключению мирной сделки. Соответствующее заявление от 8 декабря сделал постоянный представитель США при НАТО в интервью для американского телеканала Fox News Мэттью Уитакер.

Трамп понимает, какие рычаги использовать в отношении и России, и Украины, чтобы склонить их к заключению этой сделки. Они могут дойти до такой точки, где президент Трамп придет к выводу, что сделки быть не может, и в таком случае он самоустранится от этого процесса. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Напомним, что 7 декабря западная газета Politico сообщила читателям о том, что Дональд Трамп - младший заявил на Дохийском форуме о возможности прекращения его отцом взаимодействия с украинскими властями. Иностранный политик говорил, что коррупция является давней проблемой чиновников с Банковой улицы, что вызывает недовольство у ее международных партнеров. Мэттью Уитакер согласился с такой позицией. Он добавил, что что при отсутствии реального прогресса в достижении мирного соглашения Белый дом может просто отказаться от своих усилий по урегулированию конфликта.

