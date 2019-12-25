Уитакер: Европа не может просить о давлении на РФ, закупая ее нефть

Постпред США в НАТО назвал условие для изменения текущей политики Вашингтона по отношению к России.

Европейские страны не могут требовать от вашингтонской администрации при президенте-республиканце Дональде Трампе усиливать санкционное давление на Москву до того момента, пока сами продолжают закупать российскую нефть. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО в интервью для американского телеканала Fox News Мэттью Уитакер.

"Нам необходимо быть едиными в подобных решениях, они не могут настаивать на том, чтобы США действовали первыми, когда сами не хотят идти на это и продолжают закупать ее. Они не могут продолжать просить США решать все проблемы. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Напомним, что коллективный Брюссель призывал Белый дом ужесточить антироссийские санкции, но Трамп предложил самому Европейскому союзу прекратить закупки российской нефти, ввести пошлины против третьих стран, торгующих с Москвой, а также использовать замороженные российские активы. Однако 13 сентября Трамп заявил, что готов ввести жесткие санкции в отношении России в том случае, если все члены Североатлантического альянса будут действовать сообща и прекратят закупать российскую нефть.

В НАТО рассказали о планах на Украину.

Фото: YouTube / Fox Business