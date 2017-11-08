Мэттью Уитакер призвал задуматься о будущей экономике киевского режима.

Власти из Вашингтона ожидают, что Украина станет крупным поставщиком оружия в европейские государства при увеличении местными национальными правительствами финансовых расходов на оборону. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО в интервью для американского телеканала Fox News Мэттью Уитакер. Иностранный эксперт указал, что коллективному Западу сейчас важно задуматься о том, как будет выглядеть экономическая система киевского режима в будущем, так как восстановиться самостоятельно страна не способна.

Они, безусловно, станут крупным поставщиком военной техники в Европу, поскольку те будут тратить пять процентов, о которых все договорились. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Напомним, что страны-члены НАТО на летнем саммите в 2025 году, проходившем в период с 24 по 25 июня в Гааге, взяли на себя условные обязательства к 2035 году нарастить расходы на оборону до пяти процентов национальных уровней ВВП с нынешних двух (текущего заявленного уровня, которого еще не всем странам военного блока удалось достичь). Глава Кремля Владимир Путин ранее заявлял, что Североатлантический альянс, наращивая собственные военные возможности, провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений.

Фото: YouTube / Fox News