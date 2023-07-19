Постпред США при НАТО: переданное Нидерландами оружие США скоро прибудет на Украину

Мэттью Уитакер указал на расширение PURL в скором будущем.

Американские вооружения, закупленные Нидерландами для поддержки киевского режима по новому механизму, прибудут на украинскую территорию в ближайшие недели. Соответствующее заявление сделал постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер в интервью для новостного агентства The Reuters. Мэттью Уитакер заметил, что вашингтонская администрация ожидает, что вскоре больше западных стран присоединятся к новой схеме закупок вооружений для ВСУ. Он пояснил, что голландские коллеги стали лишь первыми из многих союзников, которые реализовали план.

Я думаю, передача будет очень быстрой, совершенно точно в ближайшие недели, но для некоторых вооружений даже раньше этого срока. Мэттью Уитакер, постпред США в НАТО

Ранее исполняющий обязанности министра обороны в Нидерландах Рубен Брекелманс уведомил, что Амстердам первым из стран-членов Североатлантического военного альянса "поставит Украине пакет американских систем вооружений, включая комплектующие и ракеты Patriot, на 500 миллионов евро". Такая поставка осуществляется в рамках нового действующего механизма о приоритетных вооружениях для Украины - Prioritised Ukraine Requirements List (PURL). Проект запущен в действие с 14 июля президентом-респкбликанцем Дональдом Трампом, а также генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Уитакер назвал следующий шаг США в попытке урегулирования на Украине.

Фото: YouTube / ANI News