  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:07
57
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Рубио заявил, что США готовы содействовать урегулированию на Украине

0 0

В Госдепе призвали стороны к продолжению мирного диалога по урегулированию регионального кризиса.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе готова содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса.  Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News от 13 мая. Иностранный чиновник из Госдепартамента США указал на позицию, о том, что американские переговорищики "в последние месяцы по ряду причин несколько снизили обороты" по мирному разрешению кризисной ситуации между Москвой и Киевом. Он надеется, что у сторон получится достичь такой точки, в которой дипломаты возобновят работу по данному направлению.

Президент готов. Его команда готова содействовать дипломатическому урегулированию конфликта.

Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио заявил о зашедших в тупик переговорах по Украине.

Фото и видео: YouTube / Fox News

Теги: fox news, госдеп, марко рубио
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии