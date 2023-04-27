Рубио заявил, что США готовы содействовать урегулированию на Украине

В Госдепе призвали стороны к продолжению мирного диалога по урегулированию регионального кризиса.

Вашингтонская администрация при президенте-республиканце Дональде Трампе готова содействовать дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал американский государственный секретарь Марко Рубио, выступая в эфире местного телеканала Fox News от 13 мая. Иностранный чиновник из Госдепартамента США указал на позицию, о том, что американские переговорищики "в последние месяцы по ряду причин несколько снизили обороты" по мирному разрешению кризисной ситуации между Москвой и Киевом. Он надеется, что у сторон получится достичь такой точки, в которой дипломаты возобновят работу по данному направлению.

Президент готов. Его команда готова содействовать дипломатическому урегулированию конфликта. Марко Рубио, госсекретарь США

Рубио заявил о зашедших в тупик переговорах по Украине.

