Госсекретарь США Марк Рубио заявил о зашедших в тупик переговорах по Украине. Авторы Telegram-канала "Мейстер" уточнили, что такая позиция хороша как минимум отсутствием американской администрации иллюзий относительно своих возможностей продавить какой-то мир помимо ЕС, который мира не хочет.

Давить на Россию в этих условиях тоже бессмысленно, считают авторы поста. Американцы давно поняли, что проблема находится с другой стороны трехстороннего стола: речь о ЕС и Украине.

Так что вторым тактом это заявление Рубио означает продолжение экономической войны ЕС и США с очевидным продлением блокады Ормузского пролива на неопределенный срок: Европа в этих условиях будет главным пострадавшим. А Трампа конгресс явно не собирается слишком сильно кусать за происходящее. Telegram-канал "Мейстер"

