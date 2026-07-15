Трамп не раскрыл планы США по захвату иранского острова Харк

Глава США сообщил, что наземная операция может быть проведена союзниками страны на Ближнем Востоке.

Американский президент-республиканец Дональд Трамп отказался сообщить сведения о том, собирается ли политический деятель направить военнослужащих Пентагона для захвата территории иранского острова Харк на Ближнем Востоке. Соответствующее заявление в эфире местного телеканала FOX News сделал лидер Белого дома. Высокопоставленный гость программы упомянул неких "других людей", которые могут осуществить захват в национальных интересах Белого дома, но не уточнил, о ком именно идет речь. При этом глава США уверен что в ряде случаев может оказаться, что наземная операция будет необходима.

Я не могу сказать вам этого, поскольку если бы я так сделал, это было бы глупо. У нас есть другие люди, которые осуществят наземную кампанию для нас. Дональд Трамп, глава США

Напомним, что американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование Вооруженных сил США утверждало, что такое решение принято якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали акваторию Ормузского пролива. Иранские представители ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Трамп заявил, что Ирану грозит уничтожение в случае отказа от сделки.

Фото и видео: YouTube / Fox News