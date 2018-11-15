Премьер-министр Израиля вспомнил о том, как американский законодатель поддерживал страну.

Американский сенатор-республиканец от штата Южная Каролина Линдси Грэм* (* - внесен в российский перечень террористов и экстремистов) пришел в ярость от одной идеи возможного отказа Израиля от американской помощи. Такие данные в эфире телеканала FOX News представил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху. Политический деятель вспомнил о том, что скончавшийся сенатор США пришел в ярость и начал кричать: "Ни за что, ты не можешь так поступать". Биньямин Нетаньяху заметил, что американский законодатель настолько беспокоился о безопасности Израиля, что фактически вступил в конфликт с председателем правительства еврейского государства из-за того, что стремился сохранить финансирование со стороны Вашингтона или даже увеличить его.

В последнем разговоре, который у меня с ним был, я сказал, что мы выросли, мы можем сами обеспечивать свое финансирование, свое оружие для защиты Израиля и наших интересов с Америкой. Поэтому я собираюсь постепенно сокращать военную поддержку <...> и свести ее к нулю. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Напомним, что Линдси Грэм* умер 11 июля в возрасте 71 года. Согласно предварительной информации, смерть произошла из-зарасслоения аорты. Сенатор считался одним из основных составителей законопроекта об ужесточении санкций в отношении России. Соответствующий документ представила в начале апреля 2026 года двухпартийная группа местных законодателей из Конгресса. Ключевыми авторами законопроекта стал также демократ от штата Коннектикут Ричард Блюменталь

Грэм* призвал Трампа убрать базы США из Испании.

Линдси Грэм* (внесен России в список террористов и экстремистов)

Фото: YouTube / Fox News