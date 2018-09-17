На Мурманском шоссе водитель службы доставки серьезно нарушил ПДД

Мужчину задержали в Кудрово, он был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Сотрудники Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти задержали водителя, который проигнорировал сплошную линию разметки. Об этом рассказали в МВД.

Дорожные полицейские 20 мая в ходе мониторинга интернета выявили факт нарушения ПДД на Мурманском шоссе – обгон через сплошную линию разметки. Водитель службы доставки выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в месте, где это запрещено. Нарушение зафиксировал видеорегистратор одного из обгоняемых автомобилей.

Сегодня мужчину задержали в Кудрово, он был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец, нарушивший ПДД 301 раз за год, лишен прав. Подсудимый, управляя автомобилем BMW, выехал на "встречку".

Видео: пресс-служба Госавтоинспекции по Петербургу и Ленобласти