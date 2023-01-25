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Нарушивший ПДД 301 раз за год петербуржец лишен прав
Сегодня, 14:26
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Нарушивший ПДД 301 раз за год петербуржец лишен прав

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Подсудимый, управляя автомобилем BMW, в Ленобласти выехал на "встречку".

Мировой судья судебного участка №67 Петербурга привлек к административной ответственности местного жителя за совершение правонарушения по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе городских судов. 

В марте подсудимый, управляя автомобилем BMW, в Лужском районе Ленобласти при совершении обгона попутно двигавшейся машины выехал на "встречку" в зоне действия горизонтальной разметки 1.1. 

Водитель признал вину. Кроме того, суд установил, что мужчина более 300 раз в течение года привлекался к административной ответственности нарушение ПДД. Это свидетельствует о его "стойкой направленности на совершение правонарушений". 

Судья лишил петербуржца прав на пять месяцев из шести возможных. 

Ранее на Piter.TV: жительницу Петербурга будут судить за поддельные права, подаренные друзьями. 

Фото: Piter.TV 

Теги: нарушение пдд, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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