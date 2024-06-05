Жительницу Петербурга будут судить за поддельные права, подаренные друзьями

Женщине вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права).

Прокуратура Выборгского района Петербурга утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении женщины. Ей вменяют ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование заведомо поддельного удостоверения, предоставляющего права), рассказали 14 мая в надзорном ведомстве.

В октябре прошлого года на Выборгском шоссе сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Omoda C5. Обвиняемая показала полицейским удостоверение, но они сразу поняли, что оно поддельное. Это подтвердила экспертиза.

По словам задержанной, у нее никогда не было прав, однако всегда были друзья. Удостоверение подарили на день рождения. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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Фото: Piter.TV