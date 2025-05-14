В Петербурге на морском судне из Эквадора нашли 61 кг кокаина

В ходе досмотра одного из контейнеров полицейские обнаружили тайники, в которых находилось 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета.

В Петербурге правоохранители во взаимодействии с Отделом по борьбе с контрабандой наркотиков Балтийской таможни изъяли свыше 61 килограмма запрещенных веществ, привезенных на морском судне из Эквадора. Об этом рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе досмотра одного из контейнеров полицейские обнаружили тайники, в которых находилось 50 брикетов с порошкообразным веществом белого цвета. Согласно экспертизе, в одном из свертков было более килограмма кокаина. Остальные свертки также позднее будут подвергнуты экспертизе.

Возбуждено уголовное дело по п. "б" части четвертой статьи 229.1 УК РФ. Устанавливаются лица, причастные к совершению данного преступления.

Ранее был задержан 60-летний петербуржец, который продавал "из рук в руки" наркотики. В квартире мужчины нашли 15 плиток прямоугольной формы с прессованным веществом растительного происхождения, которое по результатам экспертизы оказалось гашишем общей массой свыше 1,6 килограмма, а также 43 полимерных пакета с марихуаной общей массой 600 граммов, 48 свертков с кокаином, весом около 1 грамма каждый, 300 штук таблеток.

Видео: Telegram/ Ирина Волк