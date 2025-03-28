Задержан 60-летний петербуржец, который продавал "из рук в руки" гашиш, марихуану и кокаин

В его квартире помимо запрещенных веществ изъяли 859 тысяч рублей.

Полицейские задержали петербуржца, сбывавшего запрещенные вещества "из рук в руки". Подробности сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

У дома 51 по Ленинскому проспекту 26 марта задержали 60-летнего местного жителя по подозрению в сбыте наркотических средств. В квартире мужчины нашли 15 плиток прямоугольной формы с прессованным веществом растительного происхождения, которое по результатам экспертизы оказалось гашишем общей массой свыше 1,6 килограмма, а также 43 полимерных пакета с марихуаной общей массой 600 граммов, 48 свертков с кокаином, весом около 1 грамма каждый, 300 штук таблеток, электронные весы, мобильные телефоны, блокноты и наличные в сумме 859 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся мероприятия по установлению соучастников и каналов сбыта запрещенного вещества.

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