КАМАЗ опрокинулся на съезде с КАД на Мурманское шоссе

Авария перекрыла полосу движения, обошлось без пострадавших.

Дорожное происшествие с участием грузового автомобиля произошло 8 апреля около 14:50 на съезде с Кольцевой автомобильной дороги на Мурманское шоссе во Всеволожском районе Ленинградской области.

По данным ГКУ "Леноблпожспас", водитель КАМАЗа утратил контроль над транспортным средством, из-за чего грузовик опрокинулся на левый бок. В результате инцидента одна из полос оказалась перекрыта, что осложнило движение на данном участке.

На место аварии оперативно прибыл личный состав 150-й пожарной части Всеволожского отряда. Спасатели обеспечили безопасность и приняли необходимые меры для ликвидации последствий происшествия.

В ведомстве уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал. Также представители экстренных служб напомнили водителям о необходимости соблюдать скоростной режим, дистанцию и требования правил дорожного движения, чтобы снизить риск подобных ситуаций.

Ранее на Piter.TV: правоохранители проводят проверку по факту смертельной аварии в Приозерском районе.

Фото: ГКУ "Леноблпожспас"