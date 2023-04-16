Нападение собаки на жительницу Малой Балканской обернулось уголовным делом

Следователи города возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Председателю СК РФ Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения собаки на прохожую в Петербурге. Об этом рассказали в ведомстве 14 марта.

Напомним, у дома 30/3 по Малой Балканской улице 13 марта животное покусало 65-летнюю местную жительницу. Пес подбежал к ней сзади, опрокинул и вцепился в ногу. Пострадавшей диагностировали множественные укушенные раны, укус пальца руки и травму колена.

Следователи города возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ.

Председатель СК РФ Бастрыкин А. И. поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по Петербургу Бобкову О. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Пресс-служба СК РФ

Также накануне собака напала на итальянца.

Фото: пресс-служба СК РФ