МВД расследует обстоятельства нападения собаки на Малой Балканской улице

В результате происшествия пострадала 65-летняя женщина.

Петербургская полиция проводит проверку по факту нападения собаки на женщину возле дома №30/3 по Малой Балканской улице. По данным пресс-службы МВД Северной столицы, в результате нападения 65-летняя женщина была госпитализирована.

Как отметила пострадавшая в беседе с 78.ru, нападение собаки было для нее неожиданностью. Пес подбежал сзади и опрокинул женщину, после чего вцепился ей в ногу.

Собака впилась мертвой хваткой, ее пытаются оттащить, а она ещё сильнее впивается, мне еще больнее. Потом дворники прибежали с палками. Эту палку в пасть ей пропихнули, вроде немножко сорвалось, и она мне под коленкой, зараза, кусанула. Ирина Михеева, пострадавшая в результате нападения собаки на Малой Балканской улице

Потерпевшая жалуется на очень глубокие раны, оставленные псом, и на то, что в больнице ей отказались делать прививку от бешенства, сославшись на отсутствие вакцины в городе.

После происшествия хозяева собаки вызывали ветврачей, чтобы усыпить собаку газом.

Ранее мы писали, что полиция "накрыла" ангар в СНТ Ленобласти, где выращивали 110 кустов конопли.

Видео: 78.ru