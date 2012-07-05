Полиция "накрыла" ангар в СНТ Ленобласти, где выращивали 110 кустов конопли

Владельца "веселого" сарая задержали.

Правоохранители задержали наркоагрария, который выращивал 110 кустов конопли в своем ангаре в СНТ "Ника" Ленинградской области. Информацией об этом поделились в пресс-службе МВД Санкт-Петербурга.

Складское помещение полицейские оцепили. Внутри помимо множества кустов они обнаружили пакет, в котором находилось порядка 6 кг марихуаны.

В отношении подозреваемого следователями СУ УМВД России по Всеволожскому району было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. До избрания меры пресечения фигурант был задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. МВД Санкт-Петербурга

Сам задержанный мужчина во время ареста был невменяем, отказался называть имя. Полиция продолжает расследование.

Ранее мы рассказывали, что пьяный петербуржец украл из отделения УМВД фирменную куртку и получил 2 года в ИК.

Фото: МВД Санкт-Петербурга