В посёлке Новинки изъяли 19 мешков конопли

Все изъятое направлено на экспертизу, в мешках находилось свыше 3 килограммов конопли.

Полиция обнаружила 19 мешков "конопли" на участке в поселке Новинки Выборгского района. Как рассказали в МВД по Петербургу и Ленобласти, хозяин криминального товара задержан.

В ходе расследования ранее возбужденного уголовного дела по статье 228.1 УК РФ в отношении 40-летнего мужчины сотрудники УМВД России по Выборгскому району обнаружили и изъяли на земельном участке поселка Новинки, принадлежащем фигуранту, 19 мешков с сухими частями растений.

Все изъятое направлено на экспертизу, в мешках находилось свыше 3 килограммов конопли.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ.

В конце августа ФСБ пресекла контрабанду кокаина на 20 млрд рублей через порт Петербурга.

Видео: МВД по СПб и ЛО