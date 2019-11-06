ФСБ пресекла контрабанду кокаина на 20 млрд рублей через порт Петербурга

В контейнере с бананами было выявлено 1515 кг чистого кокаина.

Совместная операция Федеральной службы безопасности (ФСБ) и Федеральной таможенной службы (ФТС) предотвратила попытку контрабанды наркотиков через морской порт Санкт-Петербурга. В ходе проверки информации от зарубежных партнеров 29 августа 2025 года был обнаружен контейнер с бананами, прибывший на судне Cool Emerald из Эквадора.





При досмотре контейнера в 1500 брикетах было выявлено 1515 кг чистого кокаина общей массой с упаковкой 1750 кг. По предварительным оценкам, стоимость изъятых наркотиков на нелегальном рынке превышает 20 миллиардов рублей.





Балтийской таможней возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия по установлению всех участников преступной схемы.

В июле в порту Санкт-Петербурга в контейнерах с бананами нашли 820 кг кокаина.

Фото и видео: ФТС России