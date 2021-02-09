Иностранца поймали на контрабанде 42 тысяч пачек сигарет под Петербургом

Суд оштрафовал иностранца за попытку перевезти крупную партию табака в Москву.

Суд в Великолукском районе оштрафовал иностранного гражданина на 350 тыс. руб. за попытку контрабанды 41 980 пачек сигарет через трассу Невель – Санкт-Петербург. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Инцидент произошел в апреле 2025 года, когда таможенники Псковской области остановили автомобиль иностранца и выявили крупную партию табачной продукции, предназначенную для дальнейшей продажи в Москве.

По решению суда конфискованная продукция передана в доход государства. Государственный обвинитель Великолукской транспортной прокуратуры поддержал обвинение в полном объеме.

Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры