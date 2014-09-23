В Коммунаре выявлены факты легализации мигрантов из африканской страны через фиктивные браки

Выяснилось, что инициатором этих мошеннических актов выступила 58-летняя женщина, которая сначала сама вступила в фиктивный брак с одним из мигрантов за материальное вознаграждение.

Сотрудники УМВД России "Гатчинское" провели ряд оперативно-разыскных действий, результатом которых стало раскрытие фактов фиктивной легализации трёх граждан африканского государства на территории России в период с 2019 по 2021 годы посредством заключения формальных брачных союзов с местными жителями посёлка Коммунар Гатчинского района. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Выяснилось, что инициатором этих мошеннических актов выступила 58-летняя женщина, которая сначала сама вступила в фиктивный брак с одним из мигрантов за материальное вознаграждение, а позже организовала заключение аналогичных союзов ещё для двух выходцев из Африки, найдя им подходящие пары среди своих знакомых. Настоящих намерений создать семью ни одна сторона не имела, цель заключалась исключительно в получении разрешения на постоянное пребывание в России.

Фактами послужили основания для возбуждения трёх уголовных дел следователями отделения МВД "Гатчинское" по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 322.1 Уголовного кодекса РФ ("организация незаконной миграции"). Суд принял решение ограничить свободу передвижения фигурантов дела путём наложения обязанности своевременно являться по требованию правоохранительных органов.

Материалы расследований направлены в миграционную службу для оценки статуса иммигрантов, а впоследствии соответствующие документы поступят в прокуратуру для рассмотрения вопроса о признании зарегистрированных браков юридически ничтожными через судебные инстанции.

Операционно-следственные мероприятия продолжаются.

