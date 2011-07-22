В аэропорту Пулково пресечена контрабанда 3 млн рублей

Задержанная пыталась скрыть от сотрудников таможни свыше 2,1 млн рублей, зная об обязанности письменно декларировать наличные.

В петербургском аэропорту Пулково пресекли контрабанду 3 млн рублей. Женщина хотела увезти сумму в Сербию, сообщили в СЗТУ 5 сентября.

Пассажирка в ходе опроса заявила о том, что они с сыном перемещают около 1 млн рублей в иностранной валюте. Во время контроля она предъявила 9,7 тыс. долларов США, а молодой человек показал 8,5 тыс. евро. При дальнейшем досмотре в дамской сумке таможенники обнаружили две пачки средств с купюрами в 5 тыс. рублей.

По словам женщины, все принадлежит ей. Задержанная пыталась скрыть от сотрудников таможни свыше 2,1 млн рублей, зная об обязанности письменно декларировать наличные. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 200.1 УК РФ (контрабанда наличных денежных средств в особо крупном размере).

Фото: Piter.TV