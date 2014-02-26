В порту Санкт-Петербурга в контейнерах с бананами нашли 820 кг кокаина

Стоимость которых на российском черном рынке составляет более 12 млрд рублей.

Таможенники обнаружили 820 кг кокаина в контейнерах с бананами в порту Санкт-Петербурга. Об этом сообщила пресс-служба ФТС России.

Сотрудниками ФТС России совместно с ФСБ РФ задержана крупнейшая в этом году партия латиноамериканских наркотиков, стоимость которых на российском черном рынке составляет более 12 млрд рублей. Спецслужбы получили информацию от иностранных коллег о намерении южноамериканской преступной группировки организовать контрабанду кокаина в Россию.

Правоохранители при помощи оборудования и собак обнаружили посторонние вложения под полом контейнера с бананами в кустарно изготовленной скрытой полости. В контейнере нашли 820 брикетов с веществом белого цвета. Экспертиза подтвердила, что вещество является кокаином.

Возбуждено уголовное дело по п. б ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (контрабанда наркотических средств в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В конце 2024 года ФСБ показала задержание членов картеля "Кали", которые везли 570 кг кокаина.

Фото: ФТС России