ФСБ показала задержание членов картеля "Кали", которые везли 570 кг кокаина

Таможенники и силовики поймали членов колумбийского наркокартеля.

В социальных сетях появились кадры с места задержания двух членов колумбийского картеля "Кали", которые контрабандой везли из Перу через российскую территорию в страны Европейского союза 570 килограммов кокаина. Соответствующее заявление сделали сотрудники Центра общественных связей ФСБ РФ. В надзорном ведомстве уточнили, что оптовая стоимость указанного наркотического вещества на отечественном черном рынке составляет полтора миллиарда рублей, а розничная - превышает 5,5 миллиарда рублей.

Контрабандисты везли кокаин в частично разобранном грузовике. Иностранцы прибыли в Москву якобы для демонтажа нерабочих агрегатов транспортного средства. ЦОС ФСБ РФ

Известно, что на складе в Московской области злоумышленники извлекли из одного из агрегатов брикеты с запрещенным товаров и перегрузили их в другой тайник в контейнере, предназначавшемся для отправки в ЕС с легальным грузом. В настоящее время ведется уголовное дело по факту произошедшего. Фигуранты расследования находятся под стражей.

В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом.

Фото и видео: ЦОС ФСБ России