В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом

Ирина Волк рассказала о задержании девятерых участников преступной схемы.

Российские правоохранительные органы совместно с ФСБ России в Москве пресекли многомиллионную схему хищения денежных средств кредитной организации. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она объяснила, что мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Аферисты зарегистрировали свыше двухсот подставных фирм в сфере розничной торговли, после чего открыли им расчетные счета в одном из банков страны.

Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретенные товары и полученные услуги по QR-коду, банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей. пресс-служба МВД РФ

Сразу после поступления денежных средств злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чем поступала в банк только спустя сутки. Наличие данного временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить платеж между соучастниками криминальной схемы. Общий материальный ущерб превысил 280 миллионов рублей. Известно, что участниками незаконной деятельности стали жители Ленинградской и Челябинской областей. В их отношении ведется уголовное дело по статьям 159, 222 и 173.1 УК РФ. В настоящее время оперативники установили личности девятерых фигурантов расследования. Трое из них остаются под стражей, еще трое находятся под домашним арестом. Еще трое человек объявлены в международный розыск.

Раскрыта кража с банковского счёта участника СВО почти 8 млн рублей.

Фото и видео: МВД медиа