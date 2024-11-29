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В Москве перед судом предстанут обвиняемые в многомиллионном хищении денежных средств дистанционным способом

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Ирина Волк рассказала о задержании девятерых участников преступной схемы.

Российские правоохранительные органы совместно с ФСБ России в Москве пресекли многомиллионную схему хищения денежных средств кредитной организации. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она объяснила, что мошенники использовали для реализации преступного замысла особенности работы системы электронных платежей. Аферисты зарегистрировали свыше двухсот подставных фирм в сфере розничной торговли, после чего открыли им расчетные счета в одном из банков страны.

Фиктивные покупатели оплачивали якобы приобретенные товары и полученные услуги по QR-коду, банк незамедлительно автоматически зачислял на счета фирм-получателей свои средства, как это предусмотрено системой быстрых платежей.

пресс-служба МВД РФ

Сразу после поступления денежных средств злоумышленники оформляли возврат оплаты, информация о чем поступала в банк только спустя сутки. Наличие данного временного разрыва позволило похитить, обналичить и распределить платеж между соучастниками криминальной схемы. Общий материальный ущерб превысил 280 миллионов рублей. Известно, что участниками незаконной деятельности стали жители Ленинградской и Челябинской областей. В их отношении ведется уголовное дело по статьям 159, 222 и 173.1 УК РФ. В настоящее время оперативники установили личности девятерых фигурантов расследования. Трое из них остаются под стражей, еще трое находятся под домашним арестом. Еще трое  человек объявлены в международный розыск. 

Раскрыта кража с банковского счёта участника СВО почти 8 млн рублей.

Фото и видео: МВД медиа

Теги: ирина волк, мвд, москва, мошенничество, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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